Cardiff, club van verongelukte Sala, trekt middenvelder Leandro Bacuna aan

De Nederlander Leandro Bacuna ruilt tweedeklasser Reading in voor Cardiff City, dat deze wintermercato een clubrecord brak met de transfer van de Argentijnse spits Emiliano Sala. Vorige week stortte het privévliegtuigje met Sala en zijn piloot aan boord neer tijdens een vlucht van Nantes naar Cardiff, een crash die ze naar alle waarschijnlijkheid niet overleefden.

De club uit Wales is sindsdien in rouw gedompeld, al is Cardiff wel nog actief op de wintertransfermarkt. Bacuna, oud-speler van het Nederlandse FC Groningen, komt over van de Engelse tweedeklasser Reading. De 27-jarige middenvelder ondertekende een contract tot 2023.

Eerder speelde Bacuna al in de Premier League bij Aston Villa, dat hem in 2013 weghaalde bij Groningen. Bij The Villans trof hij acht keer raak in 131 wedstrijden.

Intussen gaat de zoektocht naar Sala en zijn piloot voort. De zoekactie werd even stopgezet, maar na een crowdfunding werd een nieuwe zoekoperatie op touw gezet. Woensdag zijn mogelijke brokstukken van het gecrashte vliegtuigje aangetroffen in de Maasvlakte, in Nederland. Eerder deze week spoelden stoelkussens die volgens onderzoek van de Britse Air Accident Investigation Branch “waarschijnlijk afkomstig zijn van het gecrashte toestel” aan op een strand in Frankrijk.