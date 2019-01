Eerst was er het verdriet, dan kwamen de reacties vol onbegrip: “Het is tijd dat we leren praten over miskramen”

Hanne Van Bavel kreeg twee miskramen op korte tijd. Ze deden haar meer verdriet dan ze zich had voorgesteld. Maar het zijn de reacties op haar situatie die de jonge moeder ongemakkelijk maken. Dat het beter is op zes weken dan op zes maanden. Dat er waarschijnlijk toch iets mis was met het kindje en dat ze er toch niet té veel mee bezig moet zijn. Of nog erger: het uitblijven van een reactie. “Wordt het niet eens tijd dat we over miskramen leren praten?”