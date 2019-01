Het blijft akelig stil rond Michy Batshuayi maar Valencia slaat dubbelslag op slotdag transferperiode

Valencia heeft donderdag op de slotdag van de wintermercato nog twee nieuwe spelers aan zijn selectie toegevoegd. Aanvaller Ruben Sobrino komt over van Deportivo Alaves en tekende een contract tot medio 2022, verdediger Facundo Roncaglia wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Celta de Vigo. Intussen blijft het akelig stil rond Rode Duivel Michy Batshuayi, die nog steeds door Chelsea aan Valencia wordt verhuurd, maar hoopt later vanavond nog te kunnen tekenen bij een nieuwe club.

De 26-jarige Sobrino is een jeugdproduct van Real Madrid. Na niet te hebben kunnen doorbreken bij de Koninklijke maakte hij in 2015 de overstap naar Manchester City. Uitleenbeurten aan Girona en Alaves volgden en die laatste club nam hem anderhalf jaar geleden definitief over. In Alaves werd hij onbetwist bassispeler met 71 officiële duels (en twaalf goals).

De 31-jarige Roncaglia, een veertienvoudig Argentijns international, kwam in het verleden uit voor Boca Juniors, Espanyol Barcelona, Estudiantes, Fiorentina, Genoa en Celta de Vigo. Bij die laatste club kwam hij in de heenronde nog tot dertien officiële duels.

Y lo primero que han hecho al llegar a la Ciudad Deportiva ha sido...



@facuroncaglia10 y @rubensobrino1, ya entrenan con el equipo



Les damos la bienvenida? pic.twitter.com/i88n5L3cRy — Valencia CF (@valenciacf) 31 januari 2019

Het zijn voor Valencia de eerste twee wintertransfers. De club kent een tegenvallend seizoen in Spanje en staat momenteel zevende, buiten de Europese plaatsen.