Een jaar na verplichte registratie gidsen: “Nul boetes uitgedeeld, maar de vergunning van Trump en King Kong hebben we wel ingetrokken”

Brugge - De honderden gidsen die in Brugge rondlopen, houden zich aan de regels. Dat zeggen toch de cijfers, want sinds de invoering van het gidsenreglement een jaar geleden liep niet één van hen tegen de lamp. “Maar de politie controleert wel degelijk.”

Welgeteld 3.946. Dat is het indrukwekkend aantal gidsen, officieel begeleiders van toeristische wandelingen, dat bij de stad Brugge geregistreerd staat. Sinds vorig jaar moet iedereen die een toeristische rondleiding begeleidt immers een toelating aanvragen bij het stadsbestuur. En dat gebeurde ook massaal, al strookt het extreem hoge cijfer volgens Toerismeschepen Philip Pierins (SP.A) niet met de werkelijkheid. “We hebben gemerkt dat heel wat bedrijven, vooral uit Aziatische landen, hun volledige personeelsbestand laten registreren. Óók de medewerkers die naar alle waarschijnlijkheid nooit een wandeling zullen begeleiden. Op die manier zijn Taiwan, Thailand, Japan en Zuid-Korea alleen al goed voor 41 procent van de verleende toelatingen.”

Hoe dan ook waren het voorbije jaar ettelijke honderden gidsen - officiële en niet-officiële - in Brugge actief, getuige ook de 667 vergunningen die aan de organisatoren van toeristische rondleidingen werden toegekend.

Trump en King Kong

Opmerkelijke vaststelling: het stadsbestuur trok in die periode geen enkele toelating in, met uitzondering van een aantal badges dat onder valse namen als Donald Trump en King Kong werd aangevraagd, en deelde ook geen enkele boete uit. Nochtans kwam het reglement er na klachten van overlast. Zo kunnen begeleiders tegen een schorsing of een GAS-boete van wel 250 euro aanlopen als ze klanten ronselen in het openbaar, op straatmeubilair klimmen om hun groep toe te spreken of gebruikmaken van geluidsversterking. Ook mag een rondleiding niet meer dan 25 deelnemers tellen, tenzij de groep gebruikmaakt van een geluidssysteem met oortjes.

Maar tot sancties kwam het dus niet, al wil dat natuurlijk ook niet zeggen dat het reglement perfect wordt nageleefd. “De politie voert wel degelijk controles uit, en geeft een waarschuwing als dat nodig is. Maar vergeet niet dat alle begeleiders, door het aanvragen van hun toelating, kennis hebben genomen van het reglement. Voordien was er niet eens een reglement”, zegt Pierins. Dat de verplichte badge ook wel degelijk gebruikt wordt, blijkt overigens uit steekproeven van de politie. “Op 121 gecontroleerde begeleiders hadden slechts 4 geen toelating op zak.”