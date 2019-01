Twee ex-agenten veroordeeld tot 7 jaar cel voor verkrachting van vrouw die ze “een rondleiding zouden geven”

De twee gewezen agenten die er door een Canadese vrouw van beschuldigd werden haar in Parijs te hebben verkracht, zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar. De vrouw had naar eigen zeggen een rondleiding aangeboden gekregen van de twee, maar werd het slachtoffer van een groepsverkrachting.

De Canadese Emily Spanton was vijf jaar geleden in Parijs voor een toeristisch bezoek, toen ze twee agenten ontmoette in een café. Nadat ze samen wat hadden gedronken, boden de agenten haar aan om hun hoofdkwartier te laten zien.

“Ik kon mijn hotel niet vinden, ik dacht dat een politiekantoor een veilige plek zou zijn”, deed Spanton haar verhaal voor de rechtbank. “Ze vertelden me dat hun hoofdkwartier al dienst had gedaan als decor in een film, dat het een bezienswaardigheid was.” Het gebouw in kwestie, het hoofdkwartier van de Parijse politie op de Quai des Orfevres, is inderdaad een vaak gebruikte achtergrond voor verschillende films, tv-series en romans.

Dronken

Spanton was naar eigen zeggen ook erg dronken. “Ik wist dat ik niet meer in staat was om mijn hotel te vinden. Ik dacht dat naar een politiekantoor gaan me wel zou ontnuchteren, omdat daar veel rumoer en fel licht is.” Maar in het kantoor namen de agenten haar mee naar een kamer waar ze naar eigen zeggen “de ergste nacht van haar leven” beleefde. “Ik werd gepenetreerd terwijl iemand zich binnen wrong... in mijn mond”, aldus de vrouw. “Toen ik de ruimte wou verlaten, werd ik terug naar binnen getrokken en nogmaals verkracht. Ik probeerde de deur te openen, maar die was op slot. Daarna heb ik gewoon opgegeven, ik wou dat het voorbij was… Ik heb mijn ogen gesloten.”

Zeven jaar cel

De twee beschuldigden, majoor Nicolas R. en kapitein Antoine Q., ontkenden de feiten, en stelden dat de seks met wederzijdse toestemming plaatsvond. Volgens Spanton is dat echter onmogelijk, net omdat ze zo dronken was. “Ik was in geen geval in staat om toestemming te geven.”

De daders werden na een proces dat twee weken duurde veroordeeld tot zeven jaar in de gevangenis. “U bent schuldig verklaard aan groepsverkrachting”, zei de voorzitter van het assisenhof na acht uur deliberatie, “op een jonge vrouw die dronken was.” Een van de daders, Antoine Q., barstte daarop in tranen uit en viel in de armen van zijn advocaat.