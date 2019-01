Van ‘Fuck my pussy, not the planet’ tot ‘Red onze aardbol, kus mijn hol’: wat zeggen mama en papa van die slogans?

Met 12.500 waren de klimaatspijbelaars vandaag in Brussel. Voor de vierde donderdag op rij kwamen ze op straat om een beter klimaatbeleid te eisen. Ze worden er niet minder creatief op, dat leiden we toch af uit hun ludieke, soms wat pikante slogans. Maar waarom schreven ze net dát op hun bordje? En wat vinden hun ouders daar eigenlijk van?

“I eat pussy instead of pig! HBU (How about you)?”- Kato (17) uit Haacht

Waarom deze slogan?

“Ik val op meisjes en ik ben vegetariër, dus de link naar deze slogan is snel gemaakt. Het is ook wel grappig ...