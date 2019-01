Enes Saglik van Charleroi gaat in Tubeke op zoek naar speelminuten

Charleroi verhuurt Enes Saglik tot het einde van het seizoen aan Tubeke. Dat heeft het team uit de Proximus League donderdag gemeld.

TRANSFEROVERZICHT JUPILER PRO LEAGUE WINTER 2019

De 27-jarige middenvelder begon zijn loopbaan in Eupen. Hij trok in 2012 naar Lokeren, waarna hij twee jaar later naar Charleroi verkaste. Sinds het begin van het jaar was hij verzeild in de B-kern van de Henegouwers.

Tubeke staat in de tweede periode van de Proximus League op de derde plaats, en in de totaalstand op de zesde. Sinds woensdag mogen de ‘Sang et Or’ weer spelers transfereren. De Waals-Brabanders versterkten zich zo al met de Indonesische belofte-international Firza Andika.