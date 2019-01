Overheid waarschuwt voor CO-vergiftiging tijdens deze koude dagen met verse sneeuw

Tijdens deze koude en besneeuwde dagen waarschuwt de Algemene Directie Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken voor het gevaar op CO-vergiftiging. Jaarlijks worden een 1000-tal mensen in België het slachtoffer van CO-vergiftiging. Sinds begin dit jaar stierven al zeker vijf mensen door deze ‘stille doder’.

Door de winterkoude en het aansteken van kachels en verwarmingstoestellen voor bijverwarming stijgt het risico op CO-vergiftiging.

“CO of koolstofmonoxide is een giftig gas dat ontstaat bij een slechte verbranding van hout, kolen, gas, benzine, pellets of stookolie. Ook bij een brand komt CO vrij. Gebruik je een open haard of een kolenkachel? Verwarm je jouw woning met gas of stookolie? Heb je een gasgeiser? Dan is er ook bij jou thuis een reëel gevaar voor CO-vergiftiging”, klinkt het.

Het gas is kleurloos, geurloos én smaakloos. Dat is ook de reden waarom het zo gevaarlijk is en de bijnaam ‘stille doder’ of ‘sluipmoordenaar’ kreeg.

Hoe voorkomen?

*Laat je verwarmingstoestellen plaatsen en regelmatig onderhouden door een bekwaam vakman.

*Zorg voor voldoende verluchting in de kamer waar het toestel gebruikt wordt.

*Zorg ervoor dat de schoorsteen goed trekt. Laat deze regelmatig door een bekwaam vakman controleren.

*Gebruik geen verplaatsbaar toestel op gas of mazout als permanente verwarming.

*Kies gasgeisers en waterverwarmers in functie van het gebruik waarvoor ze bestemd zijn (bad, douche, vaat).

*Zorg dat het vermogen van je verwarmingstoestellen is aangepast aan de grootte van de ruimte.

Naast een branddetector wordt iedereen aangeraden om ook een CO-verklikken in je woning te hangen.

Wanneer moet je extra alert zijn?

“Als je snel hoofdpijn krijgt, je misselijk voelt en het gevoel hebt dat je gaat flauwvallen. Maar vooral ook als andere aanwezigen dezelfde symptomen hebben en zelfs de huisdieren vreemd gaan reageren. Zet dan ramen en deuren open om de woning te verluchten en bel de 112. Wij doen de rest”, zegt Alain Habils van brandweerzone Vlaams-Brabant West.