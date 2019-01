Man wordt bewusteloos geschopt in Nederland, politie wanhopig op zoek naar daders

Op de nacht van 9 op 10 november vorig jaar is een man in het Nederlandse Den Haag erg toegetakeld. De persoon had iets vernield, en was aan het weglopen nadat hij betrapt was. Twee mannen achtervolgden de man waarop de vernieler een mes trok. De achtervolgers konden het mes afnemen en schopten de man daarna bewusteloos. Momenteel is de Nederlandse politie nog altijd op zoek naar één van de twee daders en hopen ze dat er een doorbraak komt door de camerabeelden te verspreiden.