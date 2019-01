Treinverkeer rond Brussel lange tijd verstoord door ongeval met vrachtwagen

Hoeilaart - Het treinverkeer tussen Brussel en Louvain-La-Neuve kwam donderdagavond vast te zitten na een ongeval met een vrachtwagen in Groenendaal bij Hoeilaart. Rond 19.15 uur kon het hernomen worden.

Een vrachtwagen reed zich rond 17.40 uur vast onder de spoorwegbrug in de Ildefonse Vandammestraat vlak naast het station van Groenendaal. “Mensen ter plaatse meldden meteen dat er zichtbare schade was aan de brug”, zegt woordvoerder Thomas Baeken van spoorwegbeheerder Infrabel. “We konden geen risico nemen: al het treinverkeer werd onmiddellijk stilgelegd. Er is een ingenieur ter plaatse om de stabiliteit van de brug te controleren. Zolang we niet zeker zijn dat de brug nog stabiel is, mogen er geen treinen over.”

Door het incident was er veel hinder op het spoor. Vier treinen staan in de stations van Etterbeek, Watermaal-Bosvoorde, Terhulpen en Brussel-Luxemburg. Die reizigers hadden geluk, en konden gewoon afstappen. Een vijfde trein werd stilgelegd midden tussen stations in, in Genval. De treinen worden allemaal terug gereden naar Brussel.

Rond 19.15 uur werd het treinverkeer hervat.