Feyenoord neemt Cuco Martina over van Everton

Feyenoord versterkt zich met Rhu-endly “Cuco” Martina. De 29-jarige verdediger, international van Curaçao, wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Everton.

Bij de Rotterdammers, derde in de Eredivisie, moet Martina de blessure van Eric Botteghin opvangen. Die viel afgelopen weekend uit tegen Ajax (6-2) en komt dit seizoen niet meer in actie.

Martina was door Everton sinds afgelopen zomer verhuurd aan Stoke City, maar keert nu dus terug naar de stad waar hij opgroeide en bovendien in de jeugd bij Sportclub Feyenoord speelde. Martina kwam in Nederland vervolgens uit voor RBC Roosendaal, RKC Waalwijk en FC Twente. Ronald Koeman haalde de verdediger in 2015 naar Southampton en aansluitend ook naar diens volgende club Everton, waar Martina nog een doorlopend contract heeft tot de zomer van 2020.

Voor Stoke City kwam Martina in het afgelopen half jaar achttien keer in actie. Voor Everton speelde hij 28 duels op het hoogste niveau, voor Southampton 36 en voor FC Twente kwam hij 56 keer in actie. Daarnaast kwam hij tot dusver tot 36 interlands voor Curaçao.