OHL verhuurt Jo Gilis en Daan Vekemans aan Eendracht Aalst

De 18-jarige aanvallers Jo Gilis en Daan Vekemans worden door 1B-club Oud-Heverlee Leuven tot het einde van het seizoen uitgeleend aan Eendracht Aalst, dat uitkomt in de hoogste amateurklasse.

“In de hoogste amateurklasse zullen beide jeugdinternationals heel wat ervaring opdoen”, laat OHL donderdag weten. “De twee jonge spitsen zetten zo een nieuwe stap in hun carrière om vervolgens sterker terug te keren.”

Beide youngsters staken vorig seizoen de neus aan het venster in Play-off 2. Dit seizoen kwamen ze vooral in actie bij de Leuvense beloften.

Sam Hendriks naar SC Cambuur

Sam Hendriks wordt dan weer tot het einde van het seizoen verhuurd aan de Nederlandse tweedeklasser SC Cambuur. De 23-jarige Nederlandse aanvaller kwam in de zomer over van Go Ahead Eagles. Bij OHL kon hij in dertien wedstrijden niet scoren.