Jeugdhuis wil grootste ballenbadfuif van het land organiseren: “De leverancier had niet genoeg gekleurde ballen”

Tervuren / Vossem - Baldadigheid troef bij Jeugdhuis Den Troemel. Met een zee van 120.000 ballen, organiseren de Vossemse jongeren op 23 februari wellicht de grootste ballenbadfuif van Vlaanderen.

Het jeugdhuis is niet aan haar proefstuk toe: in 2016 organiseerden ze hun eerste feest met 18.000 ballen. Het jaar nadien werden dat er 24.000, en bij hun laatste editie waren het er 60.000. Die konden ze telkens probleemloos bestellen bij een leverancier in Nederland, maar dit keer was het moeilijker. De gevraagde ballenmassa was zo gargantuesk, dat alleen een obscure term van de 16e eeuwse schrijver Rabelais ze met het nodige ontzag kan beschrijven. “Er werd wat geaarzeld. De leverancier had simpelweg niet genoeg gekleurde ballen”, vertelt medeorganisator Dario Demol. Toch wou het jeugdhuis met geen lager cijfer naar huis gaan, en dus werd een compromis gezocht. “Gelukkig had hij nog een lading doorzichtige ballen in stock”, gaat Demol verder. “De gekleurde en de doorzichtige mogen onderling niet gemengd worden, dus werken we met twee aparte bassins, vlak naast elkaar. In de bassin met doorzichtige ballen gaan we gekleurde lichtjes aanbrengen, dat geeft een mooi effect.”

Het jeugdhuis garandeert dat de 120.000 ballen er effectief komen. “Dit levert ons, volgens onze kennis, de titel van grootste ballenbadfuif in België op”, klinkt het nog.

Op dit moment worden de bassins nog in elkaar getimmerd door de organisatoren. Het eerste wordt 8,5 op 8 meter, het andere 8 op 3 meter, met een ballenpeil van 70 centimeter diep. “Bij de kids-editie overdag wordt dit uiteraard wat lager”, geeft Dario nog mee. Wie erbij wil zijn moet zich haasten, want er passen slechts 470 mensen in de zaal.