Kortrijk rondt komst af van United-doelman Joel Castro Pereira

KV Kortrijk heeft met de 22-jarige Portugees Joel Dinis Castro Pereira een nieuwe keeper aangetrokken. Hij komt op huurbasis over van Manchester United.

TRANSFEROVERZICHT JUPILER PRO LEAGUE WINTER 2019

Pereira werd in 2012 door ManU weggeplukt bij Neuchâtel Xamax. Na meerdere uitleenbeurten mocht hij in mei 2017 debuteren in het eerste elftal van de Red Devils. In de competitiematch tegen Crystal Palace (2-0) hield hij meteen de netten schoon.

Dit seizoen werd Pereira door ManU uitgeleend aan het Portugese Vitoria Setubal. Daar hield hij in negen competitiewedstrijden twee keer de nul.

Bij Kortrijk gaat de Portugees met Zwitserse roots de concurrentie aan met Sebastien Bruzzese. Die kreeg zijn kans in doel na het vertrek van Thomas Kaminski naar AA Gent.