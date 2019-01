Dochters van vermoord Israëlisch echtpaar in Joods Museum: “Deze tragedie zal ons altijd achtervolgen”

Brussel - De juryleden in het proces over de aanslag op het Joods Museum kregen donderdagnamiddag een emotionele getuigenis te horen van de twee dochters van het Israëlische echtpaar Riva, beiden omgekomen bij die aanslag. De twee jonge vrouwen hadden het zichtbaar moeilijk om de herinneringen aan hun ouders weer naar boven te halen.

Voor de middagpauze kwam een expert in ballistiek bevestigen dat de wapens die Nemmouche bij zich had toen hij op 30 mei 2014 in Marseille opgepakt werd, gebruikt werden bij de aanslag. De vragen voor de expert werden uitgesteld tot na de getuigenis van de dochters van de Riva’s - zij moesten later op de namiddag weer naar de luchthaven vertrekken.

Ayelet (19) en Shira (21) Riva zeiden het zeer moeilijk te hebben om in het Brussels justitiepaleis te zijn. “We proberen verder te leven, maar deze tragedie zal ons altijd achtervolgen.” Ze beschreven hun ouders als “buitengewoon goede mensen”. Hun leven is overhoop gehaald sinds de aanslag. “We leven nu alleen, ook al krijgen we veel hulp van familie en vrienden. Maar niets is nog hetzelfde. We vinden veel steun bij elkaar.”

Diezelfde teneur was te horen in de getuigenis van de tweelingbroer van Emanuel Riva en de oudere zus van Miriam Riva. “Van de ene op de andere dag bleef er niets meer over van het gelukkige gezin dat zij vier vormden”, zei zus Eilat Tsanani Tsofia. “Zij leven verder, maar het familiale nest is vernield.”