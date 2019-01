Bart De Wever reageert op klimaatspijbelaars: “Stijging zeespiegel zal nog honderden jaren voortgaan”

De opwarming van de aarde volledig tegenhouden is onmogelijk. Dat heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever donderdag gezegd bij het verlaten van de Kamer. “De stijging van de zeespiegel zal nog honderden jaren voortgaan”, zei hij bij VTM Nieuws. Eerder op de dag waren voor de vierde donderdag op een rij tienduizenden scholieren de straat opgekomen om een ambitieuzer klimaatbeleid te eisen van de regering.

De betogers die donderdagmiddag in Brussel, Leuven, Luik, Antwerpen en nog andere plaatsen op straat kwamen, eisen van de regering een ambitieus klimaatbeleid om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. N-VA-voorzitter Bart De Wever geeft hen gelijk. “Politici moeten meer ambitie tonen op vlak van stedenbouw, isolatie van gebouwen en openbaar vervoer. Dat is allemaal juist. Maar de bittere waarheid is dat dat niet zal volstaan.”

Volgens De Wever is de klimaatopwarming onmogelijk volledig tegen te houden. “Zelfs al stopt de hele wereld morgen met uitstoten, dan nog zal de stijging van de zeespiegel nog honderden jaren verdergaan”, zegt hij. “Dat blijkt uit de klimaatmodellen en -voorspellingen.”

“Er zijn berekeningen gemaakt van wat klimaatmaatregelen zullen kosten”, zegt De Wever, “en wat die dan opleveren in klimaatwinst. Het zijn tamelijk ontstellende cijfers. Het is heel veel geld, om heel weinig effect te boeken. Het geld moet toch van de mensen komen, dus is de vraag gewettigd of je een deel ervan niet in adaptatie moet steken. Dijkverhogingen en waterhuishouding bijvoorbeeld. In Antwerpen doen we dat al en bereiden we ons voor op een toekomst waarin het water hoger zal staan.”