Puurs -

Een bejaarde vrouw in de Rozenlaan in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands), is woensdagavond laat het slachtoffer geworden van een brutale homejacking. Er werd geen buit gemaakt, maar de 81-jarige vrouw is zwaargewond naar het UZ in Edegem gevoerd. Ze is buiten levensgevaar.