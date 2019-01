Willem II verhuurt Jordy Croux voor de rest van het seizoen aan tweedeklasser MVV

Jordy Croux maakt het seizoen af bij de Nederlandse tweedeklasser MVV Maastricht. De 25-jarige Limburgse buitenspeler wordt door Eredivisieclub Willem II voor de rest van het seizoen verhuurd. Croux speelde eerder tussen 2014 en 2016 al twee seizoenen voor MVV.

De 25-jarige Croux is een jeugdproduct van Racing Genk. Een echte doorbraak in de Luminus Arena bleef echter uit, waardoor hij in de zomer van 2014 werd verhuurd aan MVV. Bij de Maastrichtse club maakte hij indruk en de huur werd een seizoen later dan ook een definitieve transfer. In zijn tweede seizoen bij MVV versierde Croux een transfer naar eersteklasser Willem II. Daar pendelde hij de voorbije 2,5 seizoenen tussen bank en basis. Hij kwam uiteindelijk tot 64 officiële duels, waarin hij twee keer scoorde en acht assists gaf.

MVV-trainer Ron Elsen was in de wolken met de komst van Croux. “Jordy Croux is natuurlijk géén onbeschreven blad voor ons. Hij heeft ruim 2 seizoenen in het rood-wit gespeeld en heeft destijds laten zien wat hij in zijn mars heeft. Jordy heeft in zijn eerste seizoenen bij Willem II op Eredivisieniveau aangetoond dat die kwaliteiten zelfs verder reiken dan de Keuken Kampioen Divisie. We zijn dan ook blij dat hij tóch voor MVV Maastricht kiest om zijn carrière weer de impuls te geven die op dit moment nodig is. Jordy is met zijn snelheid, actieradius én doelgerichtheid een plaag voor iedere verdediging.”

Croux komt bij MVV terecht bij de dertiende in de Nederlandse tweede klasse, Willem II staat negende in de Eredivisie.