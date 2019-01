Barcelona haalt Fransman Todibo nu al naar Camp Nou

De Fransman Jean-Clair Todibo vervoegt de rangen van FC Barcelona al deze winter. Hij zou eerst pas in juli zijn club Toulouse verlaten maar de transfer wordt vervroegd, zo laat Barça donderdag weten.

De 19-jarige Todibo, een centrale verdediger/verdedigende middenvelder, verbindt zijn lot voor 4,5 seizoenen aan Barcelona. Vrijdag wordt hij voorgesteld in Camp Nou. Hij krijgt rugnummer 6.

Todibo (1m90) debuteerde dit seizoen in het eerste elftal van Toulouse. “Een van zijn grootste kwaliteiten is zijn fysieke presence en zijn kopbalsterkte. Hij is een van de grootste beloften in Europa op zijn positie”, laat Barcelona weten.