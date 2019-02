Spookrijder met drie promille in het bloed noemt zichzelf “geen problematische drinker”

Eeklo / Maldegem - Een veertiger uit Maldegem moest donderdag aan de politierechter uitleggen waarom hij met bijna drie promille alcohol in zijn bloed nog achter het stuur kroop. De man werd al spookrijdend betrapt in Eeklo, met drie tieners in zijn wagen. “Een stomme fout, maar ik ben geen problematische drinker”, aldus de Maldegemnaar.

De bestuurder kwam in november 2017 van een receptie van de SMS Eeklo, de partij van huidig burgemeester Luc Vandevelde, maar had een stevig glas te veel op om nog achter het stuur te kruipen. Hij werd staande gehouden toen hij in de verkeerde richting een straat inreed in Eeklo en bleek maar liefst 2,97 promille alcohol in zijn bloed te hebben. “Die receptie werd gesponsord door de brouwer van het bier Augustijn, mijn cliënt had er een drietal gedronken”, duidde zijn raadsman.

“En u was niet eens dronken”, aldus de rechter. “Dat baart mij zorgen. Iemand die het niet gewoon is te drinken, kan met drie promille zijn eigen naam niet meer uitspreken. Maar u vertoonde zelfs geen zichtbare tekenen van dronkenschap.” Toch ontkende de man dat hij geregeld eens stevig doorzakt. “Ik dronk vroeger veel na het voetbal, ik kan er wellicht beter tegen”, klonk het.

22 weekends niet rijden

De man had naar eigen zeggen niet de bedoeling die avond nog met de wagen te rijden. Zijn vrouw, die aan het werk was op de receptie, was bob en zou naar huis rijden. “Maar mijn tienerdochter en haar neef en nicht wilden naar huis”, zei de Maldegemnaar. “Ik wist dat ik te veel op had, een stomme fout.”

Zijn advocaat vroeg om een opschorting van straf omdat een strafblad een eventuele promotie binnen het bankwezen in de weg zou kunnen staan. “En het rijverbod liefst in het weekend, aangezien mijn cliënt zijn wagen nodig heeft voor het werk.”

“De intoxicatie is veel te hoog om hier ongestraft mee weg te komen”, klonk het, waarop de rechter hem een weekendrijverbod van 45 dagen oplegde. De man moet dus 22 opeenvolgende weekends zijn wagen aan de kant laten staan, en een boete van 1.440 euro betalen.