Ook leerlingen van basisscholen spijbelen voor het klimaat, maar daar is niet iedereen blij mee: “Kinderen van zes moeten niet gebruikt worden om aan politiek te doen”

Leuven / Oud-Heverlee / Haacht / Bierbeek - Op het Ladeuzeplein in Leuven hebben leerlingen en leerkrachten van meer dan 20 basisscholen uit Leuven en buurgemeenten donderdagvoormiddag een actie gehouden voor het klimaat. De actie kwam er op initiatief van freinetschool De Zevensprong.

Dat het klimaatspijbelen leeft in de Vlaamse secundaire scholen, daar bestaat geen twijfel meer over. Maar ook de jongere kinderen blijven niet onberoerd door de acties. Vorige week al maakten enkele lagere scholen uit het Leuvense melding van kinderen uit het zesde leerjaar die mee gespijbeld hadden in Brussel. “We merkten in onze klassen echt dat de kinderen er veel interesse in hadden en graag mee wilden doen”, zegt leerkracht Annelies Holemans van De Zevensprong.

De kinderen van De Zevensprong namen zelf het initiatief voor de actie in Leuven. “Ze wilden graag vrienden van andere scholen uitnodigen en schreven die aan, net als de directies. Al snel kwam de overweldigende respons”, zegt Annelies.

Sterke speech

Volgens rondvraag ter plaatse kwamen uiteindelijk leerlingen van 24 basisscholen uit Leuven, Oud-Heverlee, Bierbeek en zelfs Haacht naar het Ladeuzeplein. Allemaal met pamfletten, velen ook geschminkt. Ze zongen en dansten en de 11-jarige Marian Jones gaf een krachtige speech waarin ze politici opriep tot actie. “Wij staan hier omdat wij van onze politici eisen te doen waarvoor ze verkozen zijn: voor de burgers van hun land te zorgen. Politici, jullie doen niet genoeg, daar zijn bewijzen voor”, zei ze. De kinderen interviewden ook de Leuvense politici over wat zij zelf doen voor het klimaat en wat de stad doet.

De actie was een duidelijk succes, maar kreeg ook kritiek. Zo vinden verschillende mensen dat het niet aan een school is om zesjarige kinderen mee naar zo’n politiek getinte actie te nemen. “Toch zeker niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders”, zegt onder andere N-VA’er Lorin Parys. “Ik bewonder het engagement van de jongeren en heb sympathie voor hun actie. Maar wij als ouder werden niet om toestemming gevraagd. Dat vind ik niet erg als het om een ludieke actie gaat. Maar ik zie nu dat het een bijzonder politiek getint evenement werd, met zelfs slogans over Joke Schauvliege. Mijn 6-jarige weet nog niet wie dat is, en dat wil ik graag nog even zo houden. Dat de actie zo politiek werd, vind ik dus fout.”

Keuze lag bij kinderen

“Onze actie was een actie voor het klimaat, niet over de politiek”, zegt Annelies van De Zevensprong. “Ik zag wel dat er vanuit de andere scholen soms politieke slogans waren. Dat was niet de bedoeling.”

Verschillende scholen geven aan dat zij hun leerlingen wel de keuze lieten, maar de meesten meekwamen. “Bij ons bleven er vier op school, maar vooral omdat de ouders bezorgd waren over veiligheid op zo’n druk evenement, niet omdat ze de actie niet steunden”, zegt directeur Benny van ‘t Klavertje in Bierbeek.

Vrije basisschool Sint-Joris-Weert vroeg geen expliciete toestemming aan de ouders. “Wij zagen het eerder als een demonstratie voor het milieu, dan tegen de politiek. En daar hadden de ouders niets op tegen, integendeel”, zegt meester Wout. Bij vele Leuvense scholen werd in klasverband besproken en beslist over de deelname.