Opmerkelijke bekentenis van Claudy Pierret (71): “Ja, ik heb twee mensen vermoord. Maar Sally niet”

“Ik ken Sally Van Hecke niet. Ik heb haar niet vermoord”, zo reageert Claudy Pierret (70) via zijn advocate, nadat hij eerder als haar moordenaar werd aangeduid. Een tv-programma beloofde deze week de moord te zullen oplossen. Opmerkelijk: een bijzonder openhartige Pierret geeft nu wel twee andere moorden toe. Hij erkent dat hij Marie-José De Nocker (48) en Yolanda Prinsen (29) doodde. “Maar met de dood van Sally Van Hecke heb ik niets te maken.”

“Ik heb niets te maken met de moord op Sally Van Hecke. Ik ken die vrouw helemaal niet.” Dat was het eerste wat Claudy Pierret aan zijn advocate Ellen De Raedt vertelde, in de gevangenis van Beveren.

“Mijn cliënt leeft natuurlijk niet geïsoleerd in een cel”, zegt zijn advocate. “Hij heeft toegang tot de media. Hij krijgt nog veel bezoek, en ook in de gevangenis doet zo’n nieuws snel de ronde. Het is bij hem als een mokerslag aangekomen.”

Cold case

De makers van het tv-programma Cold case beloofden afgelopen maandag dat ze de moord op Sally Van Hecke uit 1996 zullen oplossen. Daarbij dook de naam van Pierret op.

“Maar hij ontkent dat hij die vrouw gedood heeft”, zegt advocate De Raedt. “Hij valt uit de lucht. Waar hij was in de nacht van 9 op 10 augustus 1996, dat weet hij uiteraard niet meer. Ook al omdat hij in de gevangenis medische problemen heeft gekregen, die zijn geheugen beïnvloeden.”

“De elementen die tot nu toe naar boven zijn gekomen, weerlegt hij. Hij zegt dat hij nooit met een blauwe Cadillac rondgereden heeft. En dat hij op de robotfoto lijkt? Ik zie alleen een man met lang haar.”

Het gerecht heeft Claudy Pierret niet ondervraagd over de moord op Van Hecke.

Twee moorden bekend

De recente berichten komen ongelegen voor Pierret, die sinds midden 2017 in aanmerking komt voor voorwaardelijke invrijheidsstelling. Pierret werd in 2011 tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op twee vrouwen: Marie-José De Nocker (46) in 1995, en zijn postbode Yolanda Prinsen (29) in 1998.

Al in 1976 werd hij er ook van verdacht de 13-jarige Maddy Hollanders te hebben doen verdwijnen, maar daarvoor werd hij nooit veroordeeld.

Op zijn assisenproces over de moorden op De Nocker en Prinsen in 2011 hield Pierret bij hoog en bij laag vol dat hij onschuldig was: “Ik zwéér het.”

“Dat standpunt is ondertussen veranderd”, zegt De Raedt. “Hij erkent dat hij de moorden heeft gepleegd, waarvoor hij veroordeeld is. Al een hele tijd geleden heeft hij zijn verantwoordelijkheid genomen. Hij wil dit achter zich laten.”

“Niet sterven in cel”

In 2017 heeft Pierret al een aanvraag ingediend om voorwaardelijk te worden vrijgelaten, maar dat werd geweigerd. “Hij heeft nog een sprankeltje hoop om niet in de gevangenis te sterven. Pierret is een teruggetrokken man, het is niet iemand die op tafel slaat om te worden vrijgelaten. Maar we hebben ondertussen we een procedure opgestart om een uitgaanspermissie te bekomen.” Ook dat werd geweigerd.

Net zoals het Antwerpse parket wil Pierret niet dat de tv-reeks wordt uitgezonden. “Ik ga daarover contact opnemen met het parket”, zegt de advocate. Ze overweegt ook om een procedure te starten om de uitzending te verhinderen.