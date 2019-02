Ja voor het milieu, nee tegen de windmolens: tegen acht op de tien projecten wordt beroep aangetekend

Actiecomités tekenden vorig jaar tegen 80 procent van de windmolenprojecten beroep aan. Een opvallend cijfer in tijden van klimaatmarsen. “Iedereen vindt windmolens fantastisch, tot ze in de buurt komen.”

Vorig jaar kwamen er bij Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) 34 beroepen binnen voor 43 vergunde windmolen­projecten. “Bijna tegen elk serieus windmolen­project wordt er beroep aangetekend”, zegt woordvoerder Jan Pauwels. “Werken aan een draagvlak voor klimaatmaatregelen vergt dus wel nog wat tijd.”

Bij ENGIE Electrabel – goed voor zo’n 160 windmolens in België – bevestigen ze dat aanvragen vaak op protest stuiten. “Het typische not in my backyard-principe”, zegt woordvoerster Anne-Sophie Hugé. “Momenteel hebben wij voor gans België een tachtigtal windmolenprojecten die nog in beroep zijn voor de Raad van State. Het protest is in Wallonië nog iets groter dan in Vlaanderen, hoewel daar minder windmolens zijn.” De voornaamste redenen voor protest zijn mogelijke geluidsoverlast en vrees voor slagschaduw.

ENGIE Electrabel wil tegen eind volgend jaar de huidige capaciteit optrekken van 340 naar 500 megawatt. “Om buurtbewoners toch mee op de kar te krijgen, stellen we vaak voor om hen aandeelhouder te maken en dus te laten delen in de opbrengsten. Zo halen ze ook profijt uit de molens.”