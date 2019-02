“Laurent heeft een punt, ik begrijp zijn frustratie”: zelfs N-VA geeft prins Laurent gelijk

Twee republikeinse partijen die achter dé royale rebel bij uitstek gaan staan. Het klinkt als een aprilgrap, maar dat is het niet. Zowel N-VA als Vuye&Wouters begrijpt waarom prins Laurent de regering de mantel uitveegt en zich kwaad maakt over de 50 miljoen euro die hij nog van de Libische overheid moet. “Als je dit dossier bekijkt, stel je vast dat hij gewoon gelijk heeft”, zegt Kamerlid Veerle Wouters. Alle oppositiepartijen laken het mysterie waarin dit dossier is gehuld.