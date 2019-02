Hele land plat en geen uitweg in zicht: niemand gelooft nog in loonakkoord

Het land zál stilstaan op de nationale stakingsdag. De bonden van het openbaar vervoer en ­zeker één uit het onderwijs scharen zich achter hun collega’s uit de privésector. Uit solidariteit voor het afspringen van het loonakkoord. De kans dat de bonden nog een akkoord kunnen sluiten met de werkgevers is miniem. En de kans dat de politiek nog een beslissing kan nemen voor de verkiezingen, eigenlijk ook.

