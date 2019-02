Het Museum voor Schone Kunsten toont begin 2020 zeker de helft van alle over­gebleven kunstwerken van Jan Van Eyck. Samen met het nieuwe Lam Gods -bezoekerscentrum in de Sint-Baafs­kathedraal is de tentoonstelling Een optische revolutie het hoogtepunt van het Van Eyckjaar in 2020.

Antwerpen had in 2018 zijn Rubensjaar, 2019 is het Breugeljaar in Vlaams Brabant en Brussel, en in 2020 zet Gent Jan Van Eyck een jaar lang in de kijker. Een van de hoogtepunten van dat Van Eyckjaar wordt ...