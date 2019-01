Dan toch: Anderlecht heeft nét voor deadline zijn transfer beet, Yannick Bolasie wordt gehuurd van Everton

Anderlecht heeft zijn aanvallende versterking dan toch nog beet: de 29-jarige flankaanvaller Yannick Bolasie tekende vlak voor afsluiten van de transfermarkt een contract bij paars-wit en wordt gehuurd van Everton.

Yannick Bolasie (29) is net de aanvankelijk beoogde diepe spits, maar een polyvalente flankaanvaller die eerder dit seizoen door Everton werd uitgeleend aan Aston Villa in de Championship. Daar deed hij mee in 21 matchen - 9 basisplaatsen - en was hij goed voor 2 goals en 5 assists. Anderlecht is van plan om hem voor zes maanden te huren. Het RSCA-bestuur wilde de deal wel nog niet bevestigen.

Welcome yannick @ RSCA pic.twitter.com/0LErME8KWs — Verschueren Michael (@mikeverschueren) 31 januari 2019