Transfer Stallone Limbombe springt alsnog af wegens “gezondheidsprobleem”

Stallone Limbombe zal dan toch niet naar het Turkse Ankaragücü gaan. De 27-jarige vleugelspeler was in onmin geraakt met zijn ploeg AA Gent en leek met onmiddellijke ingang naar Turkije te trekken. Maar uiteindelijk zal hij toch nog in België moeten blijven, want de deal sprong af wegens “een gezondheidsprobleem”.