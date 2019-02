Leraar maakt zelf cello... met 3D-printer: “Een nieuw exemplaar kost zo’n 3.000 euro. Deze heb je voor enkele tientallen euro’s”

Bornem - Pieter Staes, leraar cello aan de gemeentelijke academie in Bornem en professioneel muzikant, heeft een cello geprint. “Dat voor enkele tientallen euro en in de kleur die je wenst”, zegt Staes. “Het kan een revolutionair concept zijn.”

“Als professioneel muzikant ben ik vaak op tournee. Zo’n cello meenemen op het vliegtuig is altijd een gedoe, risicovol en het kost je twee zitplaatsen in plaats van een”, zegt Staes, die onder andere bij het Goeyvaerts String Trio speelt.

“Een paar jaar geleden had ik met mijn zoon al eens een 3D-printer in elkaar gestoken: een bouwpakket van zo’n 170 euro. De cello wordt in een soort sneetjes geprint, zoals je een beenham zou snijden en die dan weer op elkaar zet. We hebben zes uur lang geprint.”

Een voordeel is dat de 3D-print een stuk goedkoper is dan een echt instrument. “Een nieuwe cello kost toch gauw 2.500 à 3.000 euro. Deze heb je voor een paar tientallen euro. Het printen zelf kost amper zes euro. Een ander voordeel is dat het instrument ook meer gedempt klinkt, ideaal voor als je de buren niet wil storen. Voor een optreden kun je hem dan weer versterken. Intussen heb ik ook al een viool en altviool geprint.”