Deliveroo helpt mee zoeken naar vermiste kinderen

Child Focus en Deliveroo slaan deze maand de handen in elkaar. Deliveroo-koeriers zullen heel februari in Brussel rondrijden met affiches van vermiste kinderen op hun rugzak.

Deliveroo-koeriers vallen op in het straatbeeld en daar maakt Child Focus gebruik van. Zo’n honderd maaltijdbezorgers helpen nu in Brussel in de zoektocht naar zes langdurig vermiste kinderen en jongvolwassen, onder wie Liam Van den Branden, die 2 jaar was toen hij in 1996 verdween in Mechelen. De zes foto’s komen op de rugzakken van de koeriers te staan. Naar schatting zullen zo’n anderhalf miljoen mensen die affiches zien.

Het is de eerste keer dat de samenwerking plaatsvindt in België. In het Verenigd Koninkrijk zorgde dezelfde campagne in december al voor een heuse mediahype.

Alle koeriers wordt ook gevraagd om de Facebookpagina van Child Focus te liken om zo berichten over verdwijningen van Child Focus te kunnen delen.

Informatie delen

“We vertrekken vanuit het principe dat er ergens iemand moet zijn die weet wat er gebeurd is met een kind dat zo lang geleden verdwenen is”, klinkt het bij Child Focus. “Of dat iemand over informatie beschikt die hij of zij destijds niet als nuttig beschouwde en dus niet meldde. We hopen dat deze actie die persoon kan overtuigen om vandaag alsnog naar voren te komen met de informatie, om de ouders te verlossen van het bange wachten.”