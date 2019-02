Michy Batshuayi wordt ploegmaat van Benteke bij Crystal Palace

Michy Batshuayi ruilt Chelsea voor Crystal Palace. Hij zal er in de spits naast Christian Benteke spelen. De transfer, op huurbasis tot het einde van het seizoen, werd donderdagavond kort voor het afsluiten van de wintermercato afgerond.

Batshuayi (25) speelde de voorbije maanden op uitleenbasis voor Valencia. De Rode Duivel was er geen vaste waarde en zat de voorbije weken zelfs niet meer in de kern. In totaal scoorde hij drie keer in 23 matchen voor de Spaanse club, die voor het tweede deel van het seizoen niet meer op hem rekende.

Bij Chelsea was Batshuayi evenmin gewenst en dus moest hij op zoek naar een nieuwe club. Die vond hij op de valreep met Crystal Palace. De nummer 15 in de Premier League, die wordt getraind door Roy Hodgson, heeft met Christian Benteke al een Belgische aanvaller in de rangen. De 28-jarige Benteke was dit seizoen lang out met een knieblessure maar is sinds kort weer fit.

“Dit is een fantastische aanwinst voor Crystal Palace”, zegt voorzitter Steve Parish. “Michy is een speler die we al lang bewonderen en ik ben blij dat we hem eindelijk in een rood en blauw shirt zullen zien. Hij wordt een uitstekende aanwinst voor onze selectie.”