Australië registreerde warmste januari ooit, ook Rio verbreekt record

Australië heeft zijn warmste maand januari ooit geregistreerd, met een gemiddelde maximumtemperatuur van 30 graden. Ook de Braziliaanse stad Rio de Janeiro kende de warmste maand januari sinds de metingen er begonnen.

De hitte in Australië leidde tot een verwoestende droogte en tot bosbranden. Ook was er grote vissterfte. “We zagen dat de hittegolf grote delen van het land heeft getroffen gedurende het grootste deel van de maand. Niet alleen de lengte ervan brak records, maar ook de maximale dagtemperaturen”, zei Andrew Watkins, een verantwoordelijke van het klimatologische bureau. Volgens hem heeft de opwarming van de aarde, die de temperaturen met één graad heeft doen toenemen in honderd jaar, “ook bijgedragen” aan de hittegolf in januari.

De hoogste temperatuur in januari was 49,5 graden. Die werd gemeten op 24 januari in het zuiden van het land. Meer dan een miljoen vissen stierven door de hittegolf in het Murray-Darlingbekken in het oosten van het land.

In Rio gemiddeld tot 37,4 graden

Het Braziliaanse meteorologische instituut (Inmet) tekende in de stad Rio de Janeiro dan weer een gemiddelde maximumtemperatuur op van 37,4 graden, het hoogste gemiddelde sinds het begin van de metingen in 1922. De recordtemperatuur werd er op 3 januari geregistreerd: 41,2 graden. Donderdag nog stegen de temperaturen er boven de 40 graden.

Er was ook zeer weinig regen, wat “atypisch” is voor de regio, zegt Thiago Sousa, meteoroloog van Inmet. Volgens hem valt het fenomeen te verklaren door een “atmosferische blokkering”, die de komst van een koudefront uit het zuiden verhindert. De topologie van de stad, op zeeniveau en omgeven door bergen, werkt hoge temperaturen ook in de hand.