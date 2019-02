Lidl gaat enkel nog Fairtrade-bananen verkopen

Lidl is van plan om vanaf midden dit jaar in België uitsluitend nog Fairtrade-bananen in zijn rekken te leggen. Dat meldt de supermarktketen vrijdag. Het is een opvallende zet, want tot nu toe was de verkoop van de eerlijke bananen maar goed voor grofweg 10 procent van de bananenverkoop bij Lidl. Bovendien zijn Fairtrade-bananen iets duurder.

Fairtrade houdt in dat de bananenboeren in het zuiden een gegarandeerde minimumprijs krijgen, los van de marktprijs, en bovendien ook een premie als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Volgens hoofd Duurzaamheid van Lidl Philippe Weiler doet de supermarktketen een serieuze inspanning. “Dit betekent een lagere omzet voor ons”, zegt hij.

De Fairtrade-bananen zijn immers wat duurder om aan te kopen dan de “gewone” bananen, die nu nog goed zijn voor circa 90 procent van de verkoop bij Lidl. Nu kosten de goedkoopste bananen bij Lidl 99 eurocent per kilogram. Aan die prijs zullen de Fairtrade-bananen niet de deur uitgaan, klinkt het. “De exacte prijs is nog te bepalen, maar het verschil zal nu ook weer niet zo groot zijn. We hopen dat dit een aanzet is voor de hele markt om te verduurzamen.”

Lidl verkoopt jaarlijks in ons land zo’n 14 miljoen kilogram bananen. Door enkel nog Fairtrade-bananen te verkopen, zal de Belgische markt voor die soort met 90 procent toenemen, zegt de discounter zelf. “Impact en volume zijn nauw met elkaar verbonden: hoe meer klanten voor eerlijke producten kiezen, hoe meer impact op het inkomen van de boer. Hoge volumes zijn dus van groot belang om op grote schaal voor verandering te zorgen.”, zegt Nicolas Lambert van Fairtrade Belgium.