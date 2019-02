Reguliere ticketverkoop van Couleur Café gaat van start met vijf nieuwe namen

De Early Bird combitickets voor Couleur Café 2019 vlogen de deur uit, maar vanaf vandaag/vrijdag, kunnen alle muziekliefhebbers op de website terecht voor de reguliere ticketverkoop. Aan de prijs is niets veranderd tegenover vorig jaar. Tegelijk maakt het Brusselse wereldfestival vijf nieuwe namen van de line-up bekend.

De vijf nieuwe namen op de affiche zitten verspreid over het hele weekend:

Op vrijdag 28 juni komt de Messias van de moderne jazzmuziek, Kamasi Washington, met zijn band naar Brussel. Het publiek wordt verwend op de openingsdag, want ook muzikale duizendpoot Xavier Rudd staat die vrijdag geprogrammeerd.

De good vibes van het reggaeproject Inna De Yard zorgen voor de nodige ontspanning op 29 juni, de tweede dag van Couleur Café.

Op zondag 30 juni worden er opnieuw reggaebeats verzekerd dankzij Protoje, maar ook de hiphop-fans komen aan hun trekken dankzij de Ierse sensatie Rejie Snow.

Voor de festivalgangers kan het uitkijken naar de zomer vrijdag officieel beginnen met de start van de reguliere ticketverkoop. De ticketprijzen blijven hetzelfde. Een dagticket voor Couleur Café kost 42 euro, een combiticket is er voor 85 euro en een combiticket plus camping kost 99 euro. Reservatiekosten zijn niet inbegrepen in de prijzen.