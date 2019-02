Neymar geel van woede: “Raak mijn kl**** niet aan”

Ook al laat zijn garderobe het anders vermoeden, het zijn niet de vrolijkste dagen voor ­Neymar Junior. De ster van PSG was gisteren in Barcelona voor een medisch onderzoek naar de breuk in zijn middenvoetsbeentje. Bij aankomst in de luchthaven werd hij onderschept door enkele Spaanse journalisten. Toen die hem vroegen naar zijn blessure snauwde de op krukken hinkende Braziliaan van zich af. “Raak mijn kl**** niet aan”, riep hij in het Spaans. Na overleg met de dokters werd besloten Neymar niet te opereren. Maar hij moet wel tien ­weken rust nemen en mist de Champions League-wedstrijden tegen ­Manchester United.