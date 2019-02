Morioka debuteert vanavond al bij Charleroi: “Geen eerlijke kans gekregen bij Anderlecht”

Een glimlach tot achter zijn oren: Ryota Morioka (27) is blij in Charleroi. Dat bleek al bij de voorstelling gisteren, waar hij grapjes maakte met coach Felice Mazzu. De Japanner heeft natuurlijk alle redenen om blij te zijn, want bij Anderlecht zat hij op een dood spoor. “Ik had het gevoel dat ik geen eerlijke kans kreeg. Ik sprak er over met de coaches en de sportieve bazen, maar ik voelde geen vertrouwen. Toch vind ik niet dat alles mijn fout is”, sprak de Japanner zachtjes. Bij paars-wit werd hij naar de uitgang gepusht en ondanks enkele exotische aanbiedingen verkoos Morioka toch Charleroi. “Het was geen optie voor mij om buiten Europa te gaan voetballen. Ik droom nog altijd van de Spaanse competitie en dat wordt moeilijk als je Europa verlaat op mijn leeftijd.”

Vanavond kan Morioka dus zijn kunnen tonen in het shirt van Charleroi tegen Moeskroen. “Fysiek voel ik me klaar en tijdens de training daarnet voelde ik me al op mijn gemak, ook al is de taal een probleem. Bij Waasland-Beveren en Anderlecht was Engels de voertaal, hier zal ik Frans moeten leren. Of ik de druk voel om Benavente te vervangen? Een beetje, maar druk is er altijd. Bij Charleroi wil ik opnieuw genieten.”