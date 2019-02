Laszlo Bölöni schrijft straks een boek, mogelijk zal het geen journalist zijn die zijn verhaal noteert. Urenlang van gedachten wisselen met deze lagere levensvorm, daar komt bloedvergieten van. Getuige de irritatie en het misprijzen van de Roemeen zodra zo’n idioot met een microfoon of een pen voor hem opduikt. Nieuw is dat niet, bij Standard schold hij live op televisie al een interviewer uit voor petit salopard, maar toen was Bölöni nog een enigma. Soms minzaam en voorkomend, soms brutaal. Tien jaar later dreigt het gevaar van de karikatuur. Als coach maakte hij destijds indruk met zijn inzichten en analyses, intussen zijn die herleid tot misplaatste tirades, meestal aan het adres van de VAR, waarmee hij blijk geeft van óf slechte wil óf gebrek aan kennis van de reglementen. Bölöni heeft titanenwerk verricht op de Bosuil, maar hij is vandaag echt goed bezig om zijn reputatie en die van Antwerp te beschadigen.