Dauda wordt door Anderlecht uitgeleend aan Vitesse

Mohammed Dauda verlaat RSC Anderlecht. Hij gaat op huurbasis voor de Nederlandse eersteklasser Vitesse Arnhem spelen. In de overeenkomst is ook een aankoopoptie opgenomen.

Dauda, een 20-jarige Ghanees, speelde dit seizoen zeven wedstrijden voor Anderlecht. Hij was er geen vaste waarde en hoopt bij Vitesse op meer speelminuten.

“Vitesse is een grote club, dus ik ben erg trots dat ik daar deel van uit mag gaan maken. Ik hoop dat ik veel doelpunten in het geel-zwart kan maken. Ik kijk er enorm naar uit om te beginnen”, zegt Dauda.

“Dauda is een jonge speler met veel talent. We volgen hem al langer, dus zijn kwaliteiten zijn ons welbekend”, legt de technisch directeur van Vitesse Marc van Hintum uit. “Hij is snel, technisch vaardig en beschikt over een scorend vermogen. Het is een speler die op de spitspositie inzetbaar is, maar ook op de flanken goed uit de voeten kan.”