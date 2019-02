Bart De Wever: “Als we al ons geld gaan inzetten op het beperken van onze eigen uitstoot, gaan we lelijk bedrogen uitkomen”

Het is Bart De Wever menens om zijn eigenzinnige stem te laten horen in het klimaatdebat. Nadat hij gisteren in de Kamer al liet weten dat “de opwarming van de aarde volledig tegenhouden onmogelijk is”, herhaalde de N-VA-voorzitter dat standpunt vandaag in een opiniestuk in De Morgen én in een interview op Radio 1. Maar De Wever zou De Wever niet zijn als hij niet een beetje tegen de stroom inging.

Gisteren kwamen voor de vierde donderdag op rij tienduizenden scholieren op straat in Brussel, Antwerpen, Leuven, Luik, en tal van andere plaatsen, om een ambitieuzer klimaatbeleid te eisen van de regering. Een boodschap die De Wever naar eigen zeggen goed heeft begrepen. “Ik snap de bestaande frustratie, het beeld dat we er als wereld momenteel niet gaan geraken. Dat wij als politici ook meer moeten doen? Een call to action is altijd goed, we moeten inderdaad meer doen. We moeten meer ambitie tonen op het vlak van stedenbouw, isolatie van gebouwen en openbaar vervoer.”

Foto: BART DEWAELE

Met het beeld dat veel betogers van zijn partij schilderen, kan De Wever echter niet leven. “Wij zijn geen klimaatontkenners. Het stoort me geweldig dat we worden geframed als tegenstander van een ambitieuzer klimaatbeleid, omdat we een genuanceerd standpunt verkondigen. Tegenwoordig moet je blijkbaar overal blind achterlopen.”

“Jongeren betogen tegen eigen levensstijl”

Volgens De Wever is de klimaatopwarming namelijk onmogelijk volledig tegen te houden. “Zelfs al stopt de hele wereld morgen met uitstoten, dan nog zal de stijging van de zeespiegel nog honderden jaren verdergaan”, zegt hij. “Dat blijkt uit de klimaatmodellen en -voorspellingen. Bovendien is de rest van wereld zich nog aan het ontwikkelen. Zelfs als wij als Europa al onze uitstoot stopzetten, gaat dat niets uithalen. Als we al ons geld daarop gaan inzetten, gaan we lelijk bedrogen uitkomen.

Foto: Olivier Matthys

“Wir schaffen das”

Toch wil De Wever niet meegaan in een “doemscenario”, zoals hij het noemt. “Ik denk dat dit probleem alleen opgelost kan worden als je het bekijkt door een bril van innovatie en economische groei. Zo heeft de mensheid dat altijd gedaan en dat is ook mijn boodschap: ‘Wir haben das immer geschaft’. We moeten innovatie aanmoedigen, dat is de taak van politiek. Het probleem ten gronde oplossen gaan we echt niet doen met groene taksen en culpabiliseren van mensen. Als je heel veel geld spendeert om uiteindelijk 0,0003 procent van de doelstellingen te realiseren, dan eindig je zoals in Frankrijk met de gele hesjes. De N-VA-voorzitter houdt dan ook vast aan de “ecorealistische” houding van zijn partij. “Europa moet inzetten op economische groei en innovatie. Zodat we de rest van de wereld technische innovaties kunnen aanbieden.”

De Wever waarschuwt dan ook voor “apocalyptisch denken”, waarbij jongeren “bijna betogen tegen hun eigen levensstijl”, want dan verdwijnt volgens de N-VA-voorzitter alle maatschappelijke appetijt voor maatregelen. “Als jongeren denken dat we niet meer mogen vliegen, niet meer mogen autorijden, geen vlees meer mogen eten, én de mensen gaan er bovendien economisch op achteruit, dan verliezen we alle draagvlak.”

Kernenergie en klimaatadaptatie

De N-VA-voorzitter pende vrijdag ook een opiniestuk neer in De Morgen, waarin hij opnieuw een lans breekt voor kernenergie. “Een mix tussen hernieuwbare en kernenergie is de beste garantie op betaalbaarheid, zekerheid en duurzaamheid.” Hij pleit ervoor minstens de twee jongste kerncentrales langer open te houden dan 2025.

De Wever gelooft ook in onder meer betere stadsplanning en waterhuishouding, en in klimaatadaptatie. “We moeten de opwarming een beetje als een gegeven aanvaarden en ons voorbereiden op het leven op een planeet waar het wellicht wel wat warmer zal zijn.”