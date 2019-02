Hoe technologie arbeidsongevallen op de werf helpt verminderen

Elk arbeidsongeval is er één te veel. Wie werkt in engineering, ziet elke dag de risico’s. Maar ook de aanhoudende inspanningen en de bijbehorende discipline om incidenten te voorkomen. “Praten over je persoonlijke veiligheid is nu doodnormaal. Safety first is al lang geen ludiek thema meer”, aldus ingenieurs Marijke Busselot en Dirk Melendez-Calderon, werkzaam in Vlaams-Brabant.

Marijke Busselot uit Halle is teamleader en projectleider bij het team ‘Agentschap Wegen & Verkeer’ en ‘stedelijke infrastructuur centrum’ bij Sweco. Dirk Melendez-Calderon werkt er als veiligheidscoördinator en preventieadviseur. Marijke leidt wegenis- en rioleringswerken in goede banen voor tal van gemeenten en rioolbeheerders in Vlaams-Brabant. Dirk zal je vaker aantreffen op industriële sites. Twee verschillende omgevingen, maar met evenveel aandacht voor veiligheid.

Top of mind

“Op elk teamoverleg staat het thema veiligheid op de agenda”, steekt Marijke van wal. “We houden regelmatig sit-ins of ‘lessons learned’, over de preventie van potentiële incidenten bijvoorbeeld. Voor de werfvergaderingen is de lay-out van vergaderverslagen zo ontworpen dat veiligheid er altijd prominent op vermeld staat. Dan bespreken we de veiligheid vanuit onze eigen visie en overlopen we het verslag van de veiligheidscoördinator. Op die manier groeit het bewustzijn en de gewaarwording voor alle mogelijke risico’s.”

Een voorbeeld? “Betreed ik een werf die er niet zo proper bij ligt en waar het struikelgevaar om de hoek loert, dan raap ik zelf de rommel voor mijn voeten op.”

Stop, denk, doe

Om op de werf te geraken, laveren alle betrokken medewerkers zich uiteraard door het drukke verkeer. Het veiligheidsbewustzijn begint dus al wanneer je thuis vertrekt. Dirk Melendez-Calderon adviseert de klant in diens verantwoordelijkheid om een werf te laten stilleggen. De rapporten van Dirk zijn van levensbelang voor een goede samenwerking tussen de arbeiders. “Ik focus sterk op de LMRA, de Last Minute Risico Analyse”, zegt Dirk. “Doe elke dag een laatste check alvorens je het werk aanvat. Twijfel je? Stop dan. Als je er geen goed gevoel bij hebt, heb je altijd het recht om de werkzaamheden te staken”, is zijn advies.

Marijke maakt op de werf telkens oogcontact met de kraanbestuurder en springt uiteraard niet zomaar in een put. Af en toe moet ze arbeiders wijzen op een onveilige werksituatie. “Dat is niet altijd evident, als jonge vrouw tussen die bonkige mannen”, glimlacht ze. “Maar het is mijn verantwoordelijkheid om alle anomalieën te signaleren. Zoals wanneer een aannemer een sleuvenbak vergeet te plaatsen bij snelle graafwerken om een rioolbuis te plaatsen. Veiligheid primeert, hoewel een helm in hun ogen bijvoorbeeld niet handig is bij sommige handelingen.”

