Tiener en truckchauffeur overleven als bij wonder frontale botsing na vreemd manoeuvre

Het mag een wonder heten dat alle betrokkenen deze crash hebben overleefd. Toen de achttienjarige Sam LaChance vorige week richting zijn school reed in het Amerikaanse New Hampshire, botste hij op een bepaald ogenblik frontaal tegen een vrachtwagen. Er ontstond een zware crash, maar doden vielen er niet. “Een mirakel”, klinkt het bij zijn ouders.

Een dashcam van achterligger Marc Cramer bracht de botsing in beeld. Om onduidelijke reden maakte de tiener een vreemd manoeuvre waardoor hij op de linkerrijstrook belandde. De bestuurder van de vrachtwagen had geen schijn van kans. De voertuigen botsten frontaal tegen elkaar, waarna er een grote vuurbal ontstaat.

Ook de wagen van Cramer raakte betrokken bij het ongeval. “Daardoor heb ik vermoedelijk zijn leven gered”, reageerde de man bij lokale media. “Door de botsing werd zijn Jeep uit de buurt van de grootste vlammen geduwd.” Nadien bracht hij samen met zijn zoon John de jongeman in veiligheid. De truckchauffeur kwam ervan met lichte verwondingen.

LaChance hield onder meer een gebroken voet en een gescheurde milt over aan het ongeval. Moeder Jessica is vooral blij dat zijn zoon nog in leven is. Ze bedankte ook de omstanders die Sam na de crash hielpen. “Iedereen was op het juiste moment op de juiste plaats”, zei ze. “Na het zien van de beelden besefte ik pas hoe verschrikkelijk de crash was.”

