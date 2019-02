Brexit-alarmbellen gaan af: “Veel Britse bedrijven verplaatsen nu al personeel”

Een op de vijf Britse bedrijven heeft al banen uit het Verenigd Koninkrijk verplaatst in verband met de Brexit. Nog eens 12 procent heeft daar plannen voor of denkt erover na. Dat blijkt uit een onderzoek van de Britse belangenvereniging Institute of Directors (IoD) onder 1200 directeuren, waar de krant The Independent over schrijft.