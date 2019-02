Trendwachter adviseert klimaatbrossers: “Stop met die wekelijkse acties in Brussel en probeer nog twee keer te knallen, 150.000 betogers is haalbaar”

/ Brussel - Het begon met 4.000 klimaatspijbelaars, een week later waren het er 12.000 en vorige week donderdag waren ze met 35.000. Gisteren werd dan ook stilletjes gehoopt dat er misschien wel 50.000 klimaatbrossers zouden opdagen in Brussel. Maar met ‘slechts’ 12.500 betogers werd het toch ietwat een anticlimax. Trendwatcher Fons Van Dyck ziet weliswaar heel wat andere positieve signalen, maar adviseert de klimaatbrossers toch: “Stop met die wekelijkse nationale manifestaties. Zet meer in op lokale acties. Maar kom voor de verkiezingen allemaal nog tweemaal naar Brussel.”

Fons Van Dyck staat al 15 jaar aan het hoofd van Think BBDO, de afdeling van het internationale reclamebureau BBDO dat bedrijven en organisaties strategisch adviseert op het vlak van merk- en communicatiestrategie. Van Dyck doceert daarnaast ook merkstrategie en marketingcommunicatie aan de VUB.

In zijn wekelijkse column “De kijk van Van Dyck” schrijft de trendwatcher geregeld over de klimaatbrossers. Twee weken geleden waarschuwde hij nog: “Zij zijn de moderne burgerbewegingen. Daar ligt zowel hun sterkte als hun zwakte. Hoe vermijden ze straks te verworden tot een steekvlambeweging? Tijdelijk zeer verschroeiend (ze kunnen op korte termijn voor electorale aardverschuivingen zorgen), maar ook met het risico om straks weer helemaal uit te doven.”

Nog tweemaal Brussel

Is de terugval van 35.000 klimaatbrossers naar 12.500 nu een teken dat de steekvlam inderdaad uitdooft? Van Dyck zegt dat de initiatiefnemers dat signaal niet mogen negeren. Om een zekere ‘klimaatmarsmoeheid’ te vermijden, raadt hij aan even te stoppen met die wekelijkse nationale manifestaties in de hoofdstad. Minstens tot donderdag 14 februari. Dan zijn de examens en de lessenvrije week aan de hogescholen en universiteiten immers voorbij. Dan kunnen die studenten meekomen alvast mee komen betogen in Brussel. Om dan twee weken voor de verkiezingen in mei echt te knallen. “150.000 betogers moet dan haalbaar zijn.”

Maar Van Dyck zag donderdag meer dan de terugval van de Brusselse cijfers. Hij zag ook 10.000 betogers in Luik. En lokaal protest in Leuven. “In alle centrumsteden moeten initiatiefnemers opstaan voor die lokale acties. Zo zal de beweging overleven.”

Van emotie naar ratio

De belangrijkste strategische zet, ziet Van Dyck echter nog elders. De initiatiefnemers zijn in gesprek gegaan met de Vlaams bouwmeester. Daarmee zetten ze een belangrijke nieuwe stap: “De stap voorbij de slogans. De stap naar rechtstreekse inmenging in het systeem.” Dat donderdag 3.000 wetenschappers hun steun betuigden aan de klimaatbrossers toont volgens hem aan dat deze jonge beweging al in een kantelmoment zit.

“Die kanteling van de emo naar de ratio, verhoogt zelfs de overlevingskansen van deze beweging”, zegt van Dyck.”Kijk maar wat 10 jaar geleden in Antwerpen is gebeurd, tegen de plannen rond Ademloos. Na het ietwat academische protest van de actiegroep Straten-Generaal, kwamen er plots de zeer emotionele acties van Ademloos, die de thematiek echt op de kaart zetten. Maar door het ‘emotionele’ Ademloos en het ‘rationele’ Straten-Generaal vervolgens de handen in elkaar sloegen, overleefde Ademloos en stelde de politiek een Ring-intendant aan.”