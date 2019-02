Jackpot Euromillions plots ‘maar’ 120 miljoen in plaats van 130: waar is die 10 miljoen gebleven?

Vrijdagavond staat voor het eerst dit jaar een uitzonderlijke jackpot op het spel bij Euromillions. Alleen bedraagt die voor het eerst ‘maar’ 120 miljoen euro, in plaats van de gebruikelijke 130 miljoen euro. Waar is die 10 miljoen euro gebleven?

Sinds 2016 reikte de Nationale Loterij samen met acht andere landen tweemaal per jaar via Euromillions een ‘uitzonderlijke bonus’ uit van 130 miljoen euro. Vrijdagavond staat de eerste van die trekkingen op de planning, alleen bedraagt de inzet plots ‘maar’ 120 miljoen euro.

Zijn er besparingen aan de gang of is het gewoon een lepe truc om minder winsten uit te keren? Geen van beide, meldt Sudinfo. De reden van de daling is te zoeken in Groot-Brittannië, waar het Britse pond als gevolg van de Brexit-perikelen de laatste tijd stevig aan waarde heeft moeten inboeten. Waar 100 miljoen pond vroeger nog 130 miljoen euro waard was, is die waarde nu gezakt tot minder dan 115 miljoen euro. Daarom heeft het bestuur van Euromillions beslist de jackpot te verlagen naar 120 miljoen euro.