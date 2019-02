Gewapende overval in nachtwinkel gefilmd door bewakingscamera’s

Oudenaarde - In de nachtwinkel Jaan in de Beverestraat in de Oudenaardse deelgemeente Bevere werd donderdagavond omstreeks 22.40 uur door twee daders een gewapende overval gepleegd. Onder bedreiging van een vuurwapen werd de uitbater verplicht om de kassa te openen. De overvallers gingen met 1.900 euro aan de haal.

De overval werd door beveiligingscamera’s gefilmd. Op de beelden is te zien hoe een kerel, met een kap over het hoofd getrokken, vanuit de richting van de dorpskern van Bevere de winkel binnenstapt. Enkele tellen later wordt hij door een tweede man in looppas gevolgd. De uitbater had toen net twee klanten bediend.

Eén van de overvallers stormt naar de kassa en zwaait met een vuurwapen. De uitbater blijft ogenschijnlijk kalm en opent de kassa. De overvaller graait het geld uit de kassa en stopt het in zijn jas. In zijn haast valt de kassa op de grond.

Na nog wat geld opgeraapt te hebben, slaan de overvallers op de vlucht. “Het is de derde overval in twee jaar. Van de daders is geen spoor”, zegt de uitbater, die zwaar onder de indruk is.