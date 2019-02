Vijf personen bevangen door CO in Oudergem

Oudergem - In een appartement in de Herderstaflaan in de Brusselse gemeente Oudergem is vrijdagochtend om 2.30 uur een gezin van vijf personen, waarvan drie kinderen jonger dan 15 jaar, bevangen door koolstofmonoxide. Het gebouw en de overige zes inwoners werden tijdelijk geëvacueerd.

Na een oproep van een persoon die onwel was geworden gaf de CO-meter meteen een hoge concentratie CO aan in het gebouw. De brandweer evacueerde het gebouw geëvacueerd en trof op het gelijkvloers een gezin van vijf aan dat onwel was geworden.

“De twee ouders en de drie kinderen werden overgebracht naar het Chirec-ziekenhuis, maar ze zijn niet in levensgevaar”, vertelt woordvoerder van de Brusselse brandweer Walter Derieuw.

De oorsprong van het probleem is een brander in het appartement die waarschijnlijk slecht afgesteld was en te weinig geventileerd werd. Na controle mochten de bewoners van de eerste en tweede verdieping hun appartement weer in. In het appartement op het gelijkvloers werd de gasteller en de brander verzegeld door Sibelga en de brandweer. Daardoor ontbreekt er momenteel verwarming en dus werd het appartement onbewoonbaar verklaard in deze barre winterse temperaturen, zegt Derieuw.