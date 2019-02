Minister van Buitenlandse Zaken Reynders: “Nieuwe nucleaire proliferatie is onze grote zorg”

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) waarschuwt vrijdag voor een nieuwe nucleaire wapenwedloop als de Verenigde Staten zich, zoals verwacht, terugtrekken uit het INF-verdrag met Rusland. “Natuurlijk is proliferatie en de start van een nucleaire bewapening onze grote zorg”, zegt Reynders.

De Verenigde Staten dreigen er al langer mee uit het INF-verdrag te stappen. Volgens verschillende bronnen zal minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo vrijdag in Washington de Amerikaanse intenties bevestigen. De reden is bekend: Washington beschuldigt Moskou ervan dat het met zijn 9M729-rakettensysteem het verdrag niet naleeft en wil de handen vrij hebben om zich te kunnen verdedigen.

EU verontrust

De Europese Unie toont zich verontrust. Voor de start van een vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken in Boekarest (Roemenië) zei Belgisch minister Reynders dat een nieuwe wapenwedloop mogelijk om de hoek loert. “Natuurlijk is proliferatie en de start van een nucleaire bewapening onze grote zorg”, verklaarde hij. “Dat zou gevaar met zich meebrengen voor heel Europa, niet alleen voor de Europese Unie.”

De Nederlandse minister Stef Blok zei dat een Amerikaanse vertrek uit het INF-verdrag “zeer betreurenswaardig” zou zijn. “Maar er is een opzegtermijn van zes maanden. Dat geeft Rusland nog steeds de ruimte om alsnog aan de voorwaarden van het verdrag te voldoen. Daar moet onze volle inzet naartoe gaan.”

INF

Het INF-verdrag (Intermediate-Range Nuclear Forces) werd in 1987 ondertekend door de Amerikaanse president Ronald Reagan en zijn Sovjet-collega Michail Gorbatsjov. Het verplichtte Washington en Moskou al hun kernraketten en kruisraketten te vernietigen die een reikwijdte tussen 500 en 5.500 kilometer hadden en die vanop de grond konden worden gelanceerd.

De Russen zouden het verdrag met hun nieuwe rakettensysteem echter met voeten treden, want ze zouden raketten ontwikkeld hebben die minstens 2.600 kilometer ver rijken. Maar Rusland weerlegt die Amerikaanse beschuldigingen en zegt dat zijn raketten slechts een bereik van 480 kilometer hebben. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Rusland tot morgen de tijd gegeven om te bewijzen dat het aan de voorwaarden van het verdrag voldoet. Dat is nog niet gebeurd.

Reynders: “EU moet vooraanstaande rol spelen in discussies”

Als de Amerikanen zich effectief terugtrekken, zou dat niet zeer verstandig zijn, liet minister Reynders zich ontvallen. “Het is niet door uit het multilaterale kader te treden, dat je meer druk kunt zetten en efficiënter kunt zijn in de strijd tegen proliferatie.” Reynders gaat de zaak bij de Amerikanen aankaarten in de schoot van de NAVO en wanneer hij op 21 en 22 februari in Washington op bezoek is.

Maar ook met Rusland moet het gesprek gaande gehouden worden, betoogt Reynders. “Het is nu misschien aan de Europese Unie om een meer vooraanstaande rol te spelen in de discussies met Rusland over non-proliferatie.”