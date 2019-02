Natuurpunt: “Minder budget voor grootste klimaatproject van Vlaanderen”

De Vlaamse Waterweg wil beknibbelen op het budget van het Sigmaplan, dat Vlaanderen beschermt tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren. Dat stelt Natuurpunt. “Het Sigmaplan moet miljoenen Vlamingen behoeden voor overstromingen als gevolg van een veranderend klimaat. De Vlaamse Regering moet vermijden dat het budget wordt herleid en moet het project uitbreiden naar andere valleien.”

Het Sigmaplan is “het grootste klimaatproject in Vlaanderen”, aldus Natuurpunt. “Door overstromingsgebieden aan te leggen, beschermen we steden en dorpen tegen wateroverlast. Door de klimaatverandering zal de zeespiegel stijgen en zullen stormen in aantal toenemen en heviger worden. Maar het project is structureel ondergefinancierd om binnen de voorziene timing -tegen 2030- gerealiseerd te worden. Maar, net op het moment dat tienduizenden jongeren en burgers de straat op komen om meer en snellere actie tegen de klimaatcrisis te eisen, beslist de Vlaamse Waterweg om haar inspanningen voor de verwezenlijking van het Sigmaplan met een derde terug te schroeven.”

Volgens Natuurpunt keurde de Raad van Bestuur van de Vlaamse Waterweg vorige week een investeringsplan goed waarin het Sigmabudget voor 2019 herleid wordt tot 20 miljoen euro, terwijl de voorbije jaren telkens 30 miljoen euro werd geïnvesteerd. “Dat is minder dan de helft van de 50 miljoen euro per jaar die de Vlaamse regering in 2004 begroot heeft bij de start van het geactualiseerde Sigmaplan. Nochtans zijn de klimaatuitdagingen sindsdien niet kleiner geworden. (..) Deze verdere bezuiniging ten koste van de beveiliging tegen overstromingen is hallucinant en maatschappelijk onverantwoord. Natuurpunt roept minister (Ben) Weyts (N-VA) en de voltallige Vlaamse regering op om het voorliggend investeringsplan van de Vlaamse Waterweg niet goed te keuren”, zegt de natuurvereniging.

Natuurpunt stelt dat de tijd rijp is om de aanpak van het Sigmaplan uit te breiden naar de Dender, de Leie en het kustgebied.