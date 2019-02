Bernard Clerfayt gaat Brusselse gewestlijst trekken voor DéFI

Brussel / Schaarbeek - Bernard Clerfayt, burgemeester van Schaarbeek, zal in mei de DéFI-lijst voor het Brussels parlement trekken. Dat heeft hij vrijdag bekendgemaakt.

Clerfayt volgt Brussels minister voor Werk en Economie Didier Gosuin op, nu die niet meer opkomt bij de gewestverkiezingen. Hij had Clerfayt naar voren geschoven als lijsttrekker, en die laatste heeft dat nu geaccepteerd.

Als Clerfayt verkozen geraakt, betekent dat ook dat hij de sjerp in Schaarbeek vaarwel zegt. Hij zal “de beslissing van de kiezer en de cumulregels van zijn partij respecteren”, zegt hij. “In welke functie dan ook, ik zal Schaarbeek niet in de steek laten.” DéFI heeft de uitgesproken ambitie om ook in de volgende Brusselse regering te zitten.