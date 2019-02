Amnesty: “Akkoord tussen Waals bedrijf en Saoedi-Arabië is zorgwekkend”

Dat de Waalse engineeringgroep CMI geschutssystemen en kanonnen gaat produceren voor pantservoertuigen in Saoedi-Arabië, is zorgwekkend. Dat zeggen vrijdag Amnesty International, la Ligue des Droits Humains (LDH) en de CNAPD (Coordination nationale d’action pour la paix et la démocratie) in een mededeling. Volgens de organisaties maakt een en ander de licentieprocedure voor de uitvoer van wapens “nog ondoorzichtiger dan die nu al is”.